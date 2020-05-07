لجنة مجابهة «كورونا» تحيل لـ«الرئاسي» 4 توصيات بشأن تمديد حظر التجول

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 09:31 مساء
جانب من اجتماع لجنة مجابهة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، 7 مايو 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أحالت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا المستجد» التابعة لحكومة الوفاق، مجموعة توصيات بشأن تمديد حظر التجول إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ولفتت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أنها اتفقت على اللجنة الاستشارية العلمية على تمديد حظر التجول، وأحالت توصياتها بالخصوص إلى المجلس الرئاسي.

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وشملت هذه التوصيات ما يلي:  
1- يستمر الحظر على ما هو عليه ولمدة عشرة أيام اعتبارًا من تاريخ الجمعة الموافق 8 مايو الجاري، من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحًا.

2- يستمر إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن ومنع كافة التجمعات.

3- يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10٪ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية ظهرًا، ويُستثنى من ذلك المصارف التجارية على أن يستمر عملها حتى الساعة الخامسة مساءً لتقديم خدماتها للمندوبين مع ضرورة وضع كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمع.

4- إلزام الموظفين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن، اليوم الخميس، تمديد حظر التجول لمدة عشرة أيام ابتداءً من الجمعة المقبلة، وذلك بناءً على توصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا».

جانب من اجتماع لجنة مجابهة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، 7 مايو 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
جانب من اجتماع لجنة مجابهة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، 7 مايو 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)
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