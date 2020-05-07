«ايني» تسلم مؤسسة النفط شحنات مواد طبية وحماية لمكافحة «كورونا»

شحنة المواد الطبية المقدمة من شركة ايني. (المؤسسة الوطنية للنفط)

استلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، شحنة من المواد الطبية، وردتها شركة إيني شمال أفريقيا الإيطالية، للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، الخميس، إن المواد الطبية التي جرى استلامها أمس الأربعاء، تشمل أقنعة الحماية بأنواعها، وبدل الوقاية الكاملة بكافة الأصناف، وغيرها من المواد الأخرى.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه سيجري تسليم هذه المستلزمات والمواد إلى البلديات والمناطق المستهدفة خلال الأيام القادمة وحسب البرنامج المعد من قبل إدارة التنمية المستدامة.