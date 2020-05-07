قنونو: سلاح الجو نفذ 12 ضربة خلال 24 ساعة منها 9 ضربات على قاعدة الوطية

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، اليوم الخميس إن «سلاح الجو نفذ 12 ضربة جوية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، منها 9 ضربات على قاعدة الوطية الجوية».

ولفت قنونو في بيان منشور على صفحة عملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الضربات على قاعدة الوطية الجوية استهدفت 13 عنصرًا من قوات القيادة العامة بينهم «محمد الدحير المطلوب لدى النائب العام في عدة قضايا جنائية»، إلى جانب تدمير خمس آليات مسلحة.

وكشف عن «استهداف ثلاث ضربات جوية ثلاث شاحنات وقود بمنطقة الشويرف» كانت في طريقها إلى ترهونة لإمداد قوات القيادة العامة. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.