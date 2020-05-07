منظمة الصحة العالمية تقدم أدوية ومستلزمات طبية لمرافق صحية بالجنوب

الشحنة الطبية بمخازن جهاز الإمداد الطبي بفزان. (الإنترنت)

وزع مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب، اليوم الخميس، شحنة أدوية ومستلزمات طبية على عدد من المرافق الصحية في المنطقة.

وقال جهاز الإمداد الطبي بفزان عبر صفحته على «فيسبوك» إن الشحنة وزعت على إدارة الخدمات الصحية والعيادة المجمعة ومركز سبها الطبي، ومكتب الخدمات الصحية بالقطرون والمركز الصحي برقن.

كما أكد جهاز الإمداد الطبي بفزان تسلم شحنة من مسحات الأنف الخاصة باختبار فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيجري توزيعها على مراكز الرصد بالمنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية نظمت خلال الفترة الماضية دورات تدريبية للعناصر الطبية في الجنوب حول فيروس كورونا المستجد.