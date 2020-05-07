عماري يؤكد إتمام إجراءات الطلبة الموفدين بالخارج قبل نهاية رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 07:53 مساء
اجتماع عماري مع مسؤولي الوزارة لبحث أوضاع الطلبة الموفدين بالخارج. (وزارة التعليم)

أكد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، ضرورة معالجة أي صعوبات تواجه الطلبة الليبيين الموفدين بالخارج تواجههم من خلال إصدار التعليمات اليومية للملحقين الأكاديميين بالسفارات بكافة الساحات في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عماري، صباح اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة، ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستراتيجيات والملحقيات وشؤون الموفدين، ونائب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة «إجراءات الربع الثاني للطلبة الموفدين»، حيث شدد عماري «على ضرورة إتمام كافة إجراءاتهم قبل نهاية شهر رمضان».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع الملحقين الأكاديميين تبدأ من الاثنين القادم برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية الإدارات ذات العلاقة للتعرف على الصعوبات التي تواجه الطلبة الموفدين ووضعهم في الإجراءات المطلوبة من قبل الوزارة في عدد من المواضيع العالقة.

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