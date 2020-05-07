المجلس الرئاسي يقرر مد حظر التجول لمدة 10 أيام اعتبارا من الجمعة

شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرارا مدد بموجبه حظر التجول المفروض منذ أسابيع ضمن إجراءات الطوارئ المعلنة بسبب جائحة كورونا، وذلك اعتبارا من يوم غد الجمعة ولمدة عشرة أيام، على أن يبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وفق المادة الأولى من القرار رقم (326) لسنة 2020.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» على أن «تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين رقم (238، و215) لسنة 2020، المشار إليهما سارية ونافذة»، فيما شددت المادة الثالثة من القرار على أن «يستمر إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن».

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن «يستمر العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10% من الموظفين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها، على أن يلتزم جميع المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج».