«صحة الوفاق» تعلن رفع الحظر عن التطعيمات

أطفال يتلقون تطعيمات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أنها رفعت الحظر عن التطعيمات، مشيرة إلى أن المفوض بالوزارة الدكتور احميد بن عمر أصدر من جانبها قرارا بتحديث التطعيمات.

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها قررت رفع الحظر وفتح باب التطعيمات من جديد نظرا للضرورة القصوى وحرصا على صحة الأطفال، ومنعا لحدوث أخطار مستقبلية.

وأضافت أن المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الدكتور احميد بن عمر أصدر قراراً حول تحديث البرنامج الوطني الموسع للتطعيمات حسب الفئات العمرية الصادرة في القرار.

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كانت إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أوصت في خطاب وجهته لإدارات الخدمات الصحية في البلديات يوم 9 أبريل بتعليق الخدمات التطعيمية لمدة شهر، بسبب وباء كورونا المستجد.