لجنة مكافحة «كورونا» ببني وليد تستقبل 22 مواطنا عائدين من تركيا

مدينة بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلدية بني وليد، محمد صالح، إن اللجنة استقبلت مساء أمس الأربعاء، أول مجموعة من أبناء المدينة العائدين من تركيا، والبالغ عددهم 22 مواطنا كانوا عالقين هناك.

وأكد صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن اللجنة ببني وليد قامت بإجراء الكشوفات على كافة العالقين العائدين لزيادة التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن كافة العائدين سيخضعون للحجر الصحي الذاتي في منازلهم لمدة أسبوعين، وستتم متابعتهم من قبل الفرق الطبية التابعة للجنة الأزمة ببلدية بني وليد.

وبدأت حكومة الوفاق الوطني في إعادة العالقين من تركيا الثلاثاء الماضي، حيث استقبل مطار مصراتة أكثر من رحلة جوية أقلت عالقين هناك بسبب جائحة كورونا.