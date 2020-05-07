إجراء فحوصات طبية للمرضى العائدين من مصر في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 04:46 مساء
الفرق الطبية تفحص أحد المرضى في فندق بالبيضاء. (مستشفى الثورة التعليمي)

قال مستشفى الثورة المركزي التعليمي في البيضاء، اليوم الخميس، إن فرقا طبية تابعة له أجرت فحوصات للمواطنين العالقين الذين عادوا من مصر، ويخضعون للحجر الصحي الإجباري بفنادق المدينة.

وقال المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس، إن الفرق الطبية التابعة لها انطلقت مساء أمس الأربعاء وعلى رأسها المدير العام للمستشفى للوقوف على كافة الخدمات الطبية للمرضى من المواطنين العائدين مؤخرا من مصر والمتواجدين بالحجر الصحي الإجباري بفنادق مدينة البيضاء.

وأوضحت أن الجولة تضمنت إجراء الفحوصات الطبية للمرضى، والتي اشتملت على تقديم خدمات طبية متكاملة بأماكن الحجر من تحاليل وصور ورعاية طبية، منوها إلى أن هذه الفرق ستكون في حالة تأهب تام على مدى 24 ساعة لخدمة كافة المرضى ضمن حلقة تواصل مع فرق الهلال الأحمر داخل هذه الفنادق.

وأضاف مستشفى الثورة التعليمي المركزي أن هذه المبادرة جاءت عقب تكليف المجلس البلدي البيضاء لإدارة المستشفى من أجل توفير فرق طبية للوقوف على خدمات المرضى بكافة هذه الفنادق طوال فترة الحجر الصحي.

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