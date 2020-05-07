عودة عالقين من الأردن على رحلتين إلى مطار بنينا في بنغازي

دخول العالقين العائدين إلى صالة مطار بنينا عقب نزولهم من الطائرة. (الغرفة المركزية في بنغازي)

وصل إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي رحلتان قادمتان من الأردن، وعلى متنهما عدد من المواطنين الليبيين العالقين بالخارج بسبب جائحة كورونا، وكان في استقبالهما عدد من المسؤولين المحليين والصحيين.

وقالت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا – بنغازي, عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الرحلة الأولى وصلت مساء أمس الأربعاء، والرحلة الثانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأكدت الغرفة المركزية أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بإدارة الخدمات الصحية في بنغازي استكملت كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي ومتابعة الحالات المرضية.

وكان في استقبال العالقين العائدين بالمطار كل من مدير إدارة الخدمات الصحية في بنغازي، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغازي ناصر الكاديكي، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية ببنغازي الدكتور امحمد الجازوي، ورئيس الخطة الأمنية المشتركة المقدم جمال العمامي، ومسؤولي بلديتي البيضاء والمرج، ورئيس وأعضاء الغرفة المركزية للرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية في بنغازي، ورئيس وأعضاء مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار بنينا الدولي والهلال الأحمر الليبي.

وأكدت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا في بنغازى أن مسؤولي بلديتي البيضاء والمرج تسلموا المواطنين التابعين لهم لإتمام إجراءات الحجر الصحي الخاصة بهم.