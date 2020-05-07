معيتيق: إيطاليا لا تعرف ما تريده من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 03:50 مساء
معيتيق والسفير الإيطالي خلال لقاء يوم الخميس الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)

رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي  أحمد معيتيق أن إيطاليا «لا تعرف ما تريده من ليبيا»، منوها بأنه «بسبب الافتقار إلى المنطق والاستراتيجية السياسية، فإنها تفقد شريكًا (ليبيا) في البحر الأبيض المتوسط​​، سيكون من الصعب استعادته في المستقبل».

وأشار معيتيق في مقابلة مع جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية الى أن  “إيطاليا اتخذت خطوات خاطئة كثيرة  خلال الـ24 شهرا الماضية»، وذلك على الرغم من أنها «لفترة طويلة منذ 2011، وأيضا لسنوات عديدة سبقت ذلك، كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا، تلك التي تعرفنا بشكل أفضل وعلى مقدرة من ترجمة تعقيداتنا لأوروبا»، حسب وكالة« آكي» الإيطالية للأنباء.

وتحدث نائب رئيس المجلس الرئاسي عن حرب العاصمة طرابلس، وقال «في لحظة الحاجة اقتربت حكومات أخرى الينا وساعدتنا»، مؤكدًا  أن «المسألة ليست “أسلحة».

وأوضح «نحن نتحدث عن اللحظات الصعبة التي مررنا بها ، عندما فهمت العديد من الدول أننا كنا في لحظة حرجة للغاية. لم يكن هناك دعم سياسي من إيطاليا التي لم تهتم بالرهان». وأضاف «في نوفمبر 2019 ، أدى هجوم حفتر إلى انهيار طرابلس تقريبًا، وفي تلك اللحظات بالذات، فتح القادة السياسيون الإيطاليون حوارًا مع حفتر».

ويم الأحد الماضي، التقى معيتيق مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، وقال «أن عملية «إيريني» البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا غير كافية، وأغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا.

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