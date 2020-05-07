الدولار يهبط إلى ما دون 6 دنانير في السوق الموازية

أسعار صرف العملات في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس، إلى ما دون ستة دنانير في السوق الموازية، للمرة الأولى منذ نحو أسبوع.

وتراجع سعر صرف الدولار بفارق تسعة قروش إلى 5.98 دينار اليوم مقابل 6.07 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانخفض سعر اليورو بفارق 16 قرشا، مسجلا 6.40 دينار مقابل 6.56 دينار أمس، فيما هبط الجنيه الاسترليني بفارق 12 قرشا، مسجلا 7.38 دينار مقارنة بـ7.50 دينار أمس

وبوتيرة أقل، كان تراجع الليرة التركية بفارق قرشين اثنين، مسجلا 0.83 دينار مقارنة بـ0.85 دينار أمس، فيما هبط الدينار التونسي بفارق أربعة قروش، مسجلا 2.06 دينار ليبي مقابل 2.10 دينار ليبي أمس.