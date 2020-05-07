«تسييري سرت» يخاطب أمن منفذ امساعد لتسهيل عودة العالقين من أبناء المدينة

أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

خاطب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر، مديرية أمن منفذ امساعد الحدودي؛ لتسهيل إجراءات عودة العالقين من أبناء المدينة، الموجودين حاليا في الأراضي المصرية.

وأرسل عامر إلى المديرية كشوفات بأسماء العالقين، التي اعتمدها المجلس التسييري في وقت سابق، حسب تصريحات مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الأميل.

وسبق أن وضع المجلس آلية عاجلة لكيفية دخول العالقين من أبناء سرت، والبالغ عددهم أكثر من 200 مواطن ومواطنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن ومنها اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، وكدلك التنسيق مع اللجنة المكلفة بسرت والمجلس الاجتماعي لقبائل المدينة.

بحث توفير حجر صحي للعائدين

وكانت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» بسرت استعرضت اليوم ملف العالقين إذ بحثت «توفير مكان مناسب للحجر الصحي لهم»، وتدارست اللجنة آخر المستجدات حول الجائحة، ومتابعة المعلومات الطبية والإعلامية المتعلقة بالفيروس، والحالات التي يتم إعلانها عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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كما تابع الاجتماع الدورة التدريبية لعناصر الرصد المقامة بمركز مكافحة الأمراض السارية بسرت، بإشراف رئيس فريق الرصد، التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم وكسب المعلومات حول التقصي والرصد الخاص بفيروس «كورونا المستجد».

وسبق أن أوصت اللجنة أن يخاطب المجلس التسييري البلديات الأخرى للمعاونة في استقبال العائدين من مصر، موضحة أنه ليس بإمكان سرت إيواء هذا العدد لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.