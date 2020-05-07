«تسييري سرت» يخاطب أمن منفذ امساعد لتسهيل عودة العالقين من أبناء المدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 07 مايو 2020, 02:30 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

خاطب رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر، مديرية أمن منفذ امساعد الحدودي؛ لتسهيل إجراءات عودة العالقين من أبناء المدينة، الموجودين حاليا في الأراضي المصرية.

وأرسل عامر إلى المديرية كشوفات بأسماء العالقين، التي اعتمدها المجلس التسييري في وقت سابق، حسب تصريحات مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الأميل.

وسبق أن وضع المجلس آلية عاجلة لكيفية دخول العالقين من أبناء سرت، والبالغ عددهم أكثر من 200 مواطن ومواطنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن ومنها اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، وكدلك التنسيق مع اللجنة المكلفة بسرت والمجلس الاجتماعي لقبائل المدينة.

بحث توفير حجر صحي للعائدين
وكانت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة «كورونا» بسرت استعرضت اليوم ملف العالقين إذ بحثت «توفير مكان مناسب للحجر الصحي لهم»، وتدارست اللجنة آخر المستجدات حول الجائحة، ومتابعة المعلومات الطبية والإعلامية المتعلقة بالفيروس، والحالات التي يتم إعلانها عن طريق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

اقرأ أيضا: لجنة مكافحة «كورونا» تبحث ملف أبناء سرت في مصر

كما تابع الاجتماع الدورة التدريبية لعناصر الرصد المقامة بمركز مكافحة الأمراض السارية بسرت، بإشراف رئيس فريق الرصد، التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم وكسب المعلومات حول التقصي والرصد الخاص بفيروس «كورونا المستجد».

وسبق أن أوصت اللجنة أن يخاطب المجلس التسييري البلديات الأخرى للمعاونة في استقبال العائدين من مصر، موضحة أنه ليس بإمكان سرت إيواء هذا العدد لمدة 14 يوما في الحجر الصحي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»