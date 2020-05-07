السفير الألماني عن إعادة هيكلة شركة البريقة: نأمل بأن يعزز استقلال قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 01:32 مساء
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، (أرشيفية: الإنترنت)

رحب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا بإعادة هيكلة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، مبديا أمله في تعزيز استقلال قطاع النفط في البلاد.

وقال أوفتشا: «ننضم إلى ثناء بعثة الأمم المتحدة على استكمال إعادة هيكلة شركة البريقة، ونأمل بأن يسهم (الأمر) في تعزيز نزاهة واستقلال تنظيم المشاريع في إنتاج النفط لصالح جميع الليبيين»، حسب بيان على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

ورحبت البعثة الأممية بإعادة هيكلة شركة البريقة، معتبرة أن ذلك «يسمح بتحسين الأداء الوظيفي لهذه المؤسسة الحكومية المهمة»، وبالمثل كان موقف سفارتي أميركا وفرنسا في ليبيا، إذ أكدتا أهمية الالتزام باستقلالية مؤسسة النفط واحتكارها توزيع عائداته لصالح جميع الليبيين.

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كما أثنى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، على الإجراء، قائلا إن هذا التطور «يسهم في توحيد قطاع النفط»، مبديا أمله أن تحفز هذه الأخبار الليبيين على مواصلة العمل نحو توحيد جميع المؤسسات.

وأعلنت المؤسسة قبل أيام إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، وتكليف لجنة جديدة برئاسة إبراهيم أبوبريدعة، الذي تسلم مهامه من اللجنة السابقة برئاسة عماد بن كورة، مساء الأحد الماضي.

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