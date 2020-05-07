رئيس البعثة الأوروبية: إعادة تشكيل إدارة شركة البريقة يسهم في توحيد قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 12:48 مساء
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، السفير آلن بوجيا. (أرشيفية: الإنترنت)

رحب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلن بوجيا، بإعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، قائلا إن هذا التطور «يسهم في توحيد قطاع النفط».

جاء ذلك في اتصال بوجيا برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إذ أكد بوجيا أن الإجراء يسمح لمؤسسة النفط «العمل بشكل محايد في توفير الوقود للبلاد»، ما يصب في مصلحة جميع الليبيين، حسب بيان البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتابع: «كما من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة للتصدير غير المشروع للنفط الخام أو استيراد منتجات الوقود المكرر».

بوجيا: يجب مواصلة توحيد المؤسسات
وأبدى أمله بأن تحفز هذه الأخبار الليبيين على مواصلة العمل نحو توحيد جميع المؤسسات، كما يطالب المجتمع الدولي في نداءات متكررة، وآخرها من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2509 للعام الجاري.

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، بإعادة تنظيم لجنة الإدارة في شركة البريقة، معتبرة أن ذلك «يسمح بتحسين الأداء الوظيفي لهذه المؤسسة الحكومية المهمة»، وبالمثل كان موقف سفارتي أميركا وفرنسا في ليبيا، إذ أكدتا أهمية الالتزام باستقلالية مؤسسة النفط واحتكارها توزيع عائداته لصالح جميع الليبيين.

وأعلنت المؤسسة قبل أيام إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، وتكليف لجنة جديدة برئاسة إبراهيم أبوبريدعة، الذي تسلم مهامه من اللجنة السابقة برئاسة عماد بن كورة، مساء الأحد الماضي.

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