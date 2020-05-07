«الأزمات الدولية» تفسر أسباب سعي حفتر لمشروع سياسي بديل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 12:07 مساء
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر (أرشيفية: الإنترنت)

دعت مجموعة «الأزمات الدولية»، الحلفاء الخارجيين إلى الضغط بسرعة على قائد الجيش المشير خليفة حفتر للتراجع عن رفضه الاتفاق السياسي، والتعبير عن التزامه بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة. 

ورجحت المجموعة الدولية غير الحكومية من مقرها في بروكسل في تقرير لها الهدف الرئيسي ترسيخ السلطة في أيدي الجيش الواقعة أصلاً تحت سيطرة المشير خليفة حفتر. مشيرة إلى ما كشفه أنصاره عن «وثيقة دستورية» تشكل أساسا لخريطة طريق انتقالية وهيكليات حكم جديدة لهذه المناطق، ومن ضمن ما تداولته المقترحات تعيين مجلس عسكري أو هيئة مدنية – عسكرية تحل محل مجلس النواب خلال هذه المرحلة الانتقالية، وتكلف مهمة تعيين حكومة جديدة في شرق ليبيا بديلا للحكومة الحالية التي يرأسها عبدالله الثني.

وحسب التقرير الدولي فإن حفتر قد يكون مدفوعا برغبته باستباق وإحباط أي مفاوضات سياسية محتملة بين مجلس النواب وطرابلس وربما تهميش المجلس برمته. ورغم أن رئيس المجلس عقيلة صالح وحفتر حليفان، فإن الجيش وبرلمان طبرق لم يكونا متفقين دائما، حسب مجموعة الأزمات الدولية.

اقرأ أيضا: عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية

واقترح صالح خطة في 23 أبريل، وهو نفس اليوم الذي أطلق فيه حفتر دعوته للشعب الليبي لـ«التعبير» عن نفسه تتضمن تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي «بوجود ممثل عن كل من الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة» يعين حكومة وحدة وطنية جديدة تحل محل المجلس الرئاسي الذي يرأسه رئيس الوزراء فائز السراج ويتخذ من طرابلس مقرا له؛ ويستمر مجلس النواب في طبرق بصفته الهيئة التشريعية الوحيدة في ليبيا، ويكلف بتعيين لجنة تضع دستورا جديدا.

وبعد جدل في الأوساط السياسية أبلغ صالح وسائل الإعلام أن مقترحه السياسي لم يكن يتعارض مع بيان حفتر، بل «يكمّله». وشرح أن كلا الإعلانين يهدف إلى تحقيق نفس النتيجة، أي إلغاء الاتفاق السياسي واستبدال الحكومة «غير الدستورية»، و«غير المنتخبة» التي تتخذ من طرابلس مقرا لها بحكومة جديدة. 

ودعت «الأزمات الدولية» حلفاء حفتر إلى «الضغط عليه بسرعة وقوة كي يعيد النظر بمقترحه ويعبر عن التزامه بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، خصوصا بعدما حدث تطور مفاجئ في 29 أبريل، حين أعلن الناطق باسم الجيش الوطني وقف الأعمال القتالية حول طرابلس لما تبقى من شهر رمضان»، مضيفا أن هذا العرض الموقت للهدنة يأتي بطلب من المجتمع الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»