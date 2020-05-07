بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

كرمت إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي، الطاقم الطبي الذي كان يتابع ويشرف على الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى، هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «التكريم جرى بحضور مدير المستشفى الدكتورعبدالرحمن يوسف، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، فرج العبار، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام».

يذكر أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أعلنت في 22 أبريل الماضي، خروج الحالة الصفرية الأولى المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وأسرته من المخالطين بمدينة بنغازي، من مركز العزل السريري الطبي بمستشفى الهواري العام، بعدما تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.

وجهزت إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي في أبريل الماضي 20 غرفة لإقامة الأطقم الطبية العاملة بالحجر الصحي بالمستشفى، كما قامت بتجهيز 34 سريرا بالعناية الفائقة و100 بقسم الإيواء الخاص بالحجر الصحي لحالات المصابين بفيروس «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)