بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | الخميس 07 مايو 2020, 10:45 صباحا
تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)

كرمت إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي، الطاقم الطبي الذي كان يتابع ويشرف على الحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى، هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «التكريم  جرى بحضور مدير المستشفى الدكتورعبدالرحمن يوسف، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، فرج العبار، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام».

يذكر أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أعلنت في 22 أبريل الماضي، خروج الحالة الصفرية الأولى المصابة بفيروس «كورونا المستجد»، وأسرته من المخالطين بمدينة بنغازي، من مركز العزل السريري الطبي بمستشفى الهواري العام، بعدما تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.

وجهزت إدارة مستشفى الهواري العام بمدينة بنغازي في أبريل الماضي 20 غرفة لإقامة الأطقم الطبية العاملة بالحجر الصحي بالمستشفى، كما قامت بتجهيز 34 سريرا بالعناية الفائقة و100 بقسم الإيواء الخاص بالحجر الصحي لحالات المصابين بفيروس «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد».

تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)
تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)
تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)
تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)
تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)
تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)
تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. (الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»