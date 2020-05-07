الثني يوافق على مشروع نقل مياه النهر الصناعي إلى المرج والمليطانية والأبيار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 09:46 صباحا
اجتماع الحكومة الموقتة لبحث مشروع نقل المياه إلى المرج والمليطانية والأبيار، 6 مايو 2020، (وال بنغازي)

وافق رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني على مشروع نقل مياه النهر الصناعي الصناعي إلى بلديات المرج، والمليطانية، والأبيار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، الذي عرض رؤية المؤسسة بشأن هذا المشروع، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، أمس الأربعاء.

ووجه الثني بتكليف شركة للشروع في أعمال التصاميم والرفع المساحي، إيذانا بالبدء في تنفيذ المشروع، الذي سينفذ بطول 15 كيلو متر، ومن المفترض أن يوفر 40 ألف لتر مكعب من المياه يوميا لأهالي البلديات الثلاث.

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ويأتي هذا الاجتماع إلحاقا باللقاء الذي جمع الثني والدرسي الإثنين الماضي، لبحث مقترح تغذية بلديات المرج والأبيار والمليطانية بمياه النهر الصناعي.

وتناول الاجتماع آليات تنفيذ المشروع بما ينهي مشكلة شح مياه الشرب في تلك البلديات بعد ربطها بالمنظومة.

كما سبق أن وجه بحل مشكلة شح المياه في سلوق، حيث وعدة مؤسسة الموارد المائية بإجراء صيانة لمضخات المياه بالبلدية.

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