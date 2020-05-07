في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 02:45 صباحا
شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت).

أصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن برقة بيانًا، الأربعاء، بشأن التطورات السياسية والعسكرية في البلاد، وجهوا خلاله ست دعوات إلى أبناء الإقليم تركز على النأي بأنفسهم عن الحرب، والتأكيد على وحدة ليبيا، والابتعاد عن خطاب الكراهية، والمساهمة في أي حوار وطني.

وقال أعضاء المجلس الأعلى للدولة إن «الوطن يمر بأيام عصيبة فارقة تدعونا جميعًا قبل فوات الأوان إلى أن نقف صفًا واحدًا في وجه المخاطر والتهديدات التي تحيط بنا نتيجة أطماع إقليمة ودولية تسعى لتفريق وحدتنا وتمزيق نسيجنا الاجتماعي لنهب ثرواتنا وسلب إرادتنا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا مجلس الدولة يؤكد تمسكه بالاتفاق السياسي ويدعو «النواب» إلى «الالتئام»

وطالبوا أهالي برقة بإخراج أبنائهم من «الحرب التي زجوا فيها تحت ذراع تخفي حقيقة المؤامرة ليتقاتلوا مع أخوانهم في الدين والدم والوطن دون وجه حق»، ودعوا إلى استلهام «دور برقة النضالي الوطني» للمحافظة على وحدة ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية.

وتمثلت دعوات أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن برقة فيما يلي:

أولًا: سحب أبناء برقة من هذه الحرب التي أودت بشبابها حفاظًا على ما تبقى من من أواصر الأخوة والروابط الاجتماعية.

ثانيًا: الدعوة إلى حوار وطني شفاف وصريح بغية الوصول لصيغة تعايش مشترك، تصون الحريات وتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية، وتزيل كل التوجسات والمخاوف.

ثالثًا: التأكيد على وحدة ليبيا، وحكمها المدني الديمقراطي، ورفض كل أنواع الانقلابات على المسار الديمقراطي بشكل مباشر أو غير مباشر.

رابعًا: النأي عن خطاب الكراهية وما تثيره وسائل الإعلام المختلفة الممولة؛ لبث الفتن والفرقة بين أبناء الوطن الوحد والاستعاضة عنها بصوت العقل والحكمة لرأب الصدع ولم الشمل.

خامسا: استلهام تجارب الأجداد والأباء لترسيخ السلم الأهلي في برقة، بإطلاق مشروع مصالحة يضمن عودة المهجرين ويحقق العدالة والإنصاف ويحرص على  التسامح والعفو.

سادسًا: أن تدفع برقة بأبنائها المخلصين الغيورين على مصلحة الوطن للمساهمة في أي حوار وطني بعيدًا عن أوهام الزعامة والتفرد التي تبحث عن تحقيق مصالحها الضيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
عقيلة صالح يناقش مبادرته لحل الأزمة الليبية مع أكاديميين من الجبل الأخضر والقبة
ليبيا
بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب...
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد مبادرة عقيلة وترحيب السراج.. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المدافع في ليبيا؟