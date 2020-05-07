بالصور: استمرار المسح العشوائي لعينات «كورونا» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 01:34 صباحا
عناصر طبية تسحب عينات عشوائية لكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، 6 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لجابهة وباء «كورونا» المستجد بالحكومة الموقتة، الأربعاء، استمرار سحب عينات للكشف عن فيروس «كورونا» من الطاقم الطبي داخل مستشفى الهواري العام بعد الانتهاء من الحجر الصحي وفق الخطة الموضوعة.

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن سحب العينات يأتي في إطار المسح العشوائي لعينات فيروس «كورونا» داخل الأحياء السكنية بمدينة بنغازي، لافتة إلى تجهيزها فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات.

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وبدأ إجراء المسح العشوائي للكشف عن الفيروس في بنغازي منذ السبت الماضي، وذلك بسحب عينات 50 شخصًا، وقالت اللجنة الطبية الاستشارية  أنها تأمل في الوصول إلى 600 عينة.

والأحد الماضي، قال مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات، الدكتور عبدالغفار المنفي، إن المسح يتم بناء على خطة جرى العمل عليها منذ أسبوع، بهدف تغطية العينة العشوائية جميع أنحاء بنغازي بالكامل، مضيفا: «هي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية».

عناصر طبية تسحب عينات عشوائية لكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، 6 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)
عناصر طبية تسحب عينات عشوائية لكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، 6 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)
عناصر طبية تسحب عينات عشوائية لكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، 6 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)
عناصر طبية تسحب عينات عشوائية لكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، 6 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)
عناصر طبية تسحب عينات عشوائية لكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، 6 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)
عناصر طبية تسحب عينات عشوائية لكشف عن فيروس «كورونا» في بنغازي، 6 مايو 2020. (اللجنة الطبية الاستشارية)
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