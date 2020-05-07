«بركان الغضب» تعلن ارتفاع ضحايا القصف على أبوسليم إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى

نيران مشتعلة جراء قصف استهدف بلدية أبو سليم، 6 مايو 2020. (عملية بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف منازل ببلدية أبو سليم إلى «6 قتلى وعشرات الجرحي»، إلى جانب حدوث «أضرار واسعة بالممتلكات العامة والخصة من تدمير للبيوت والسيارات».

واتهمت «بركان الغضب» في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قوات القيادة العامة بتنفيذ القصف، ونشرت صور تظهر أثار تدمير بادية على منازل وسيارات.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح جراء قصف على منطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس.