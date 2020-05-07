«رويترز»: تقرير أممي يشير إلى نشر «فاغنر» الروسية ما بين 800 إلى 1200 فرد في ليبيا

عناصر تابعة لمجموعة «فاغنر» الروسية. (الإنترنت)

كشف تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، الأربعاء، عن نشر مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة حوالي 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات القيادة العامة.

وجاء بالتقرير المؤلف من 57 صفحة والذي أعده مراقبو العقوبات المستقلون، وقُدم للجنة العقوبات الخاصة بليبيا والتابعة لمجلس الأمن الدولي، إن الشركة الروسية المتعاقدة نشرت قوات في مهام عسكرية متخصصة تشمل فرق قناصة.

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وقال مراقبو العقوبات إنه على برغم أنهم لا يستطيعون التحقق بشكل مستقل من حجم انتشار عناصر «فاغنر» في ليبيا إلا أنه «بناء على ما هو متاح من مصادر ومشاهدات محدودة يشير إلى أن أقصى عدد للأفراد العسكريين غير النظاميين المنتشرين لا يزيد عن 800 إلى 1200».

وأضاف مراقبو العقوبات أن «نشر هؤلاء الأفراد كان بمثابة قوة فعالة مضاعفة» لقوات القيادة العامة، ولم ترد مجموعة «فاغنر» حتى الآن على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق.

واتهم الرئيس التركي رجب إردوغان، في فبراير الماضي، روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، من خلال إدارتها شركة الأمن الخاصة «فاغنر» في ليبيا، التي قال إنها «تدعم» قوات القيادة العامة، وقال إن وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسيين يديران المجموعة.

لكن المبعوث الشخصي للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، نفى «مزاعم» الرئيس التركي، وقال إن «هذا لا يتسق مع الواقع وحقيقة الوضع»

وفي يناير، رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سؤال حول إذا ما كانت مجموعة «فاغنر» تقاتل في ليبيا، بالقول إنه «إذا كان هناك روس في ليبيا فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا يحصلون على رواتب من الدولة».