قنونو يوضح أسباب انفجارات مصراتة ويدعو المواطنين إلى عدم الهلع

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن عناصر الأمن والسلامة الوطنية بالكلية الجوية مصراتة تعاملوا مع انفجارات متوالية مساء الأربعاء، حدثت جراء «اشتعال النيران بشكل عرضي بالقرب من بقايا ألغام وقذائف (ذخيرة عمياء) كانت قد جمعت لغرض اتلافها».

ودعا قنونو في بيان منشور على صفحة عملية «بركان الغضب» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواطنين إلى عدم الهلع، مؤكدًا عدم حدوث أية إصابات بشرية نتيجة لهذه الانفجارات.

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وأشار إلى تمكن فرق السلامة الوطنية من الحد من انتشار النيران ومحاصرتها في ساعاتها الأولى رغم خطورة الموقف، لافتًا إلى أن هذه الفرق لازالت تراقب الموقف، وأوضى المواطنين بتوخي الحذر ولزوم منازلهم تحسبًا لأي طارئ.

ومساء الأربعاء، أعلنت بلدية مصراتة، مستندة إلى تصريحات مسؤولون بالكلية الجوية لراديو مصراتة FM، عن انفجار مخلفات حربية بالكلية الجوية بالمدينة «بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين»، فيما أفاد سكان في المدينة بأنهم مازالوا يسمعون حتى الآن أصوات انفجارات الذخيرة.