«داخلية الوفاق» تندد بقصف أبوسليم وتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:27 مساء
شاب يحاول اخماد نيران اشتعلت في سيارات جراء قصف استهدف أبوسليم. (الإنترنت)

نددت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في بيان بالقصف الذي استهدف منطقتي أبوسليم وتاجوراء في طرابلس وتسبب في وضوع ضحايا من المدنيين، محملة المسؤولية للقوات التابعة للقيادة العامة التي وصفتها بأنها «مليشيات خارجة عن الشرعية».

وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر صفحتها على «فسبوك» إن «الأعمال الإجرامية التي ترتكبها المليشيات الخارجة عن الشرعية لا زالت مستمرة باستهدافها للمناطق المأهولة بالسكان داخل العاصمة طرابلس».

وأوضحت أن «هذه المليشيات قامت اليوم الأربعاء باستهداف منطقتي تاجوراء وأبوسليم بوابل من الصواريخ العشوائية مما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين العزل الأمنين في بيوتهم، وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة».

وأضافت أنها «طالبت أكثر من مرة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بأن تطلع بمسؤولياتها حول هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيات حفتر الخارجة عن الشرعية باستهدافها المتكرر للأحياء الأهلة بالسكان»، مشيرة إلى أن «هذه الأعمال لم تكن الأولى بل سبقتها أعمال إجرامية استهدفت المناطق السكنية وخلفت العديد من القتلى والجرحى وبث الرعب والقلق في نفوس المواطنين».  

وأكدت وزارة الداخلية على أن «هذه المليشيات أصبحت تتعمد قصف العاصمة طرابلس عشوائيا وترتكب أفعالها الإجرامية انتقاما لما لحق بها من هزيمة في محاور القتال»، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا وذويهم وتمنت الشفاء للجرحى.

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كان الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، أمين الهاشمي، أعلن عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح جراء قصف استهدف منطقة أبوسليم في العاصمة طرابلس، مساء اليوم.

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