القنصل الليبي باسطنبول يوضح سبب السماح بعودة 9 مواطنين مع العالقين في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 10:57 مساء
وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

أوضح القنصل الليبي العام المكلف في اسطنبول، فتحي علي الشريف، اليوم الأربعاء، في كتاب وجهه إلى مدير الإدارة العامة للرقابة الخارجية بهيئة الرقابة الإدارية سبب السماح بعودة 9 مواطنين مع أول مجموعة من العالقين العائدين من تركيا أمس الثلاثاء إلى مطار مصراتة الدولي.

وأكد الشريف في كتابه الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط» أن الخطة المتبعة لدى القنصلية الليبية في اسطنبول لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في تركيا بسبب جائحة كورونا «تستند إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مع إجراء اختبار (covid - 19 PCR) قبل بداية الحجر واختبار آخر قبل العودة، تصدر إفادة معتمدة ومرفق بها نتيجة الاختبارين تمنح للمواطن عند عودته إلى أرض الوطن، ولا يسمح بالصعود إلى الطائرة دون إبراز إسورة اليد، وذلك تحفظا لمنع تجاوز هذه الترتيبات».

وأوضح الشريف أن عودة 9 مواطنين أمس الثلاثاء مع المواطنين العالقين الذين أعيدوا أمس الثلاثاء جاء «بناء على اتصال من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي قام بمشاورات مع رئيس لجنة متابعة عودة الليبيين العالقين بالخارج بشأن السماح (لأسرة شهيد) والمكونة من والدته وأفراد أسرته لحضور مراسم دفن الشهيد وطلب الإذن بالسماح لهم بالصعود إلى الطائرة من مطار اسطنبول على أن يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة بمطار مصراتة».

وأكد القنصل الليبي العام المكلف في اسطنبول حرصه الشديد على اتباع الإجراءات الخاصة بعودة العالقين، والتي تضمن سلامتهم وسلامة المواطنين في أرض الوطن، معتبرا أن «ما حدث في الرحلة المذكورة يعتبر استثناء جاء بناء على طلب جهات عليا مسؤولة في الدولة ضمنت أن يتم استقبال الأشخاص المذكورين واتخاذ الاحتياطات وإبلاغ الجهات الصحية والمعنية بمتابعة حالتهم».

اقرأ أيضا: بالصور.. وصول 240 مواطنا ليبيا من العالقين بتركيا إلى مطار مصراتة

واستقبل مطار مصراتة الدولي مساء أمس أول مجموعة من المواطنين الليبيين العالقين بتركيا، والذين بلغ عددهم حوالي 240 شخصا. وفور وصولهم جرى استكمال كافة الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
عقيلة صالح يناقش مبادرته لحل الأزمة الليبية مع أكاديميين من الجبل الأخضر والقبة
ليبيا
بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب...
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد مبادرة عقيلة وترحيب السراج.. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المدافع في ليبيا؟