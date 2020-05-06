سيالة يبحث مع وزير بريطاني ملف تسمية المبعوث الأممي الجديد

سيالة (يمين) ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي. (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة الإنجليزي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، تسمية مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة لدى ليبيا والتنسيق في هذا الإطار.



واستقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في 2 مارس الماضي، مرجعا ذلك إلى شعوره بالإجهاد، وفي 12 مارس عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة بالوكالة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «UNSMIL»، وذلك حتى تعيين خليفة للمبعوث الأممي المستقيل.

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وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إن الاتصال يأتي في إطار التشاور بين البلدين في عدة مواضيع من بينها تسمية المبعوث الأممي، لافتة إلى أنه تطرق إلى آخر التطورات في العاصمة طرابلس والوضع الراهن على الأرض، وذلك حسب بيان للوزارة.



وأشار البيان المنشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى سبل تفعيل العملية السياسية برعاية أممية باعتبار بريطانيا «الدولة حامل القلم في الملف الليبي في مجلس الأمن».



ومنذ استقالة سلامة وتواجه الأمم المتحدة «صعوبات» في تسمية بديل له، حيث قال غوتيريس في 1 مايو الجاري إن الأمم المتحدة تواجه «بعض الصعوبات في الحصول على شخص يمكنه نيل الإجماع الضروري من الجميع»، معبرا عن أمله في أن «يكون ذلك ممكنا في المستقبل القريب».