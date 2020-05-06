دي مايو يؤكد للسراج دعم إيطاليا حكومة الوفاق والمسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 09:49 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو (يمين) ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج. (أرشيفية: صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

جدد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأربعاء، دعم إيطاليا لكومة الوفاق والمسار السياسي، واتفق مع السراج على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرضا الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة «كورونا المستجد»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى إشادة رئيس الدبلوماسية الإيطالية بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، معبرًا عن الشكر والامتنان لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة هذه الجائحة، وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية.

وبخصوص المهمة الأوروبية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، أشار البيان إلى تجديد السراج الاعتراض على اقتصار المراقبة على البحر، مؤكدًا ضرورة أن تكون العملية متكاملة برا وجوا وبحرا، مشيرا إلى إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

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