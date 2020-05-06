رئيس قسم العزل في زليتن ينفي إصابة حالة من المدينة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 04:03 مساء
سيارة محملة بمعدات طبية مقدمة إلى زليتن، 6 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

نفى رئيس قسم العزل في لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الدكتور عبدالله بن قبلية وجود حالة مصابة بفيروس «كورونا» في المدينة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 64 حالة في ليبيا.

وسحب قسم العزل في زليتن عينات وصلت الى أكثر من 100 حالة اشتباه بالفيروس منذ بداية الأزمة، وجاءت جميع نتائجها سالبة (خالية من الفيروس)، حسب إذاعة زليتن المحلية.

وقال مركز مكافحة الأمراض، في بيان اليوم، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 254 عينة من عينات تحاليل فيروس «كورونا»، ثبت سلبية 253 منها، وإصالة حالة واحدة.

وأوضح المركز أن إجمالي الحالات النشطة حاليًا 38 حالة، وإجمالي المتعافين 23 حالة حتى الآن، بينما توفي 3 أشخاص.

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