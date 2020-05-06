شركة الكهرباء تناقش حل مشاكل الشبكة في الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 03:26 مساء
المدير التنفيذي لشركة الكهرباء خلال اجتماع بمسؤولي بلدية الرحيبات، 6 مايو 2020 (الإنترنت)

ناقش اجتماع عقده المدير التنفيذي للشركة العامة للمياه علي سامي مع عميد بلدية الرحيبات، اليوم الأربعاء، تغذية آبار المياه السبع في المنطقة وتجهيز محطة «66 ك. ف» بالمعدات والمواد، إضافة إلى حل أزمة انخفاض الجهد في بعض خطوط التغذية لعدد من الأحياء السكنية.

كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تعانيها الشبكة الكهربائية بمنطقة الرحيبات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال توفير الاحتياجات والمتطلبات من مواد ومعدات، حسب صفحة شركة الكهرباء على موقع «فيسبوك».

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي بلدية الرحيبات ومستشار المدير التنفيذي لشؤون التوزيع بشركة الكهرباء ومساعد مدير إدارة المتابعة بالشركة.

كانت الشركة أعلنت الأربعاء الماضي الانتهاء من صيانة محول الرحيبات بعد تعرضه لإطلاق ناري. وقد شملت أعمال الصيانة تعبئة الزيت، إذ وصلت كمية الزيت المطلوبة للمحول إلى 7600 لتر وبات بعدها جاهزًا لعملية التشغيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
عقيلة صالح يناقش مبادرته لحل الأزمة الليبية مع أكاديميين من الجبل الأخضر والقبة
ليبيا
بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب...
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كارينا رادشينكو.. «طبيبة المشردين» تتحدى كورونا