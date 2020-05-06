شركة الكهرباء تناقش حل مشاكل الشبكة في الرحيبات

المدير التنفيذي لشركة الكهرباء خلال اجتماع بمسؤولي بلدية الرحيبات، 6 مايو 2020 (الإنترنت)

ناقش اجتماع عقده المدير التنفيذي للشركة العامة للمياه علي سامي مع عميد بلدية الرحيبات، اليوم الأربعاء، تغذية آبار المياه السبع في المنطقة وتجهيز محطة «66 ك. ف» بالمعدات والمواد، إضافة إلى حل أزمة انخفاض الجهد في بعض خطوط التغذية لعدد من الأحياء السكنية.

كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تعانيها الشبكة الكهربائية بمنطقة الرحيبات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك من خلال توفير الاحتياجات والمتطلبات من مواد ومعدات، حسب صفحة شركة الكهرباء على موقع «فيسبوك».

حضر الاجتماع عدد من مسؤولي بلدية الرحيبات ومستشار المدير التنفيذي لشؤون التوزيع بشركة الكهرباء ومساعد مدير إدارة المتابعة بالشركة.

كانت الشركة أعلنت الأربعاء الماضي الانتهاء من صيانة محول الرحيبات بعد تعرضه لإطلاق ناري. وقد شملت أعمال الصيانة تعبئة الزيت، إذ وصلت كمية الزيت المطلوبة للمحول إلى 7600 لتر وبات بعدها جاهزًا لعملية التشغيل.