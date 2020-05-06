باشاغا يبحث الأوضاع الأمنية في يفرن مع وفد مجلس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 03:10 مساء
باشاغا خلال لقائه وفد المجلس البلدي يفرن، 6 مايو 2020، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي يفرن وعدد من مشائخ وأعيان البلدية الأوضاع الأمنية في المدينة.

وتناول الوفد المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاعات البلدية، خصوصا الأمنية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتمكن عناصر مديرية أمن يفرن من صد هجوم نفذته مجموعات مسلحة في 21 أبريل الماضي، وقتل اثنين من المهاجمين.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدت أخيرا لمراجعة الوضع الأمني في عدة مدن، إذ استعرض باشاغا خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا أمس الثلاثاء، الخطة الأمنية للوزارة خلال شهر رمضان، وتنظيم حركة السير داخل شوارع العاصمة طرابلس الرئيسية والفرعية خصوصا في أوقات الذروة.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بديوان وزارة الداخلية إلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بخصوص حظر التجول وتطبيقه والإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتواء جائحة «كورونا المستجد».

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