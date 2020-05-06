السفارة الفرنسية ترحب بإعادة تشكيل إدارة «البريقة» وتعتبرها «خطوة نحو الأمام»

سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بإعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، مؤكدة أنها «ملتزمة بوحدة واستقلالية واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط في توزيع عائدات النفط لصالح جميع الليبيين».

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، إن إعادة هيكلة لجنة إدارة موحدة لشركة البريقة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط «خطوة مهمة إلى الأمام».

والأحد الماضي، تم الإعلان عن قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بإعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، على أن تتكون من إبراهيم أحمد صالح أبوبريدعة رئيسا، وعضوية كل من عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي، ومفتاح الرماح الأصقع، ومحمد خليفة أبوالحسن، وفرج علي محمد الجعيدي.

وجاءت لجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة خلفا للجنة السابقة لإدارة الشركة برئاسة المهندس عماد بن كورة، الذي تولى المهمة منذ 29 يوليو 2018.