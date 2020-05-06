1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، أن إجمالي حصيلة الصادرات النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 1.978 مليار دينار، منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل.

وأشار تقرير الإيرادات والإنفاق خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي إلى أن «إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة بين الأول من يناير و30 أبريل الماضي بلغ 1.67 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ جرت تغطيته من احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي»، منوهًا إلى «وجود عجز في الإيرادات السيادية يقدر بمبلغ 653 مليون دينار، للفترة الزمنية نفسها».

وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، في أرقام حديثة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط.