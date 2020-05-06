«المركزي»: 1.488 مليار دينار فائض إجمالي الإنفاق من يناير حتى أبريل

مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، تسجيل فائض في إجمالي النفقات بواقع 1.488 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من 1 يناير الماضي وحتى 30 أبريل المنقضي.

وأوضح بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المركزي ان أبوابا ثلاثة حققت وفرا في الإنفاق هي باب النفقات التسييرية بواقع 619 مليون دينار، و بند الإنفاق في باب التنمية بحوالي 661 مليون دينار، ثم توفير 466 مليون دينار في بند الطوارئ.

في حين سجل بند المرتبات عجزا بنحو 85 مليون دينار، إضافة إلى عجز في بند الدعم وصل إلى 173 مليون دينار.

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وقال المصرف إنه نفذ المرتبات لشهور يناير وفبراير ومارس وأبريل من العام الجاري، وفق أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية في حكومة الوفاق.

وحسب البيانات، شمل الإنفاق في باب الدعم 283 مليون دينار للإمداد الطبي، و1.417 مليار دينار للمحروقات، و180 مليون دينار للكهرباء، و57 مليون دينار للمياه والصرف الصحي، و102 مليون دينار للنظافة العامة، كما خصص 700 مليون دينار لباب التنمية من إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي المقدرة بـ 6.66 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الماضي.