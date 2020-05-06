المشري يلتقي السفير الإيطالي ويناقش معه الوضع الصحي في البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 02:18 مساء
جانب من لقاء المشري مع السفير الإيطالي جوزيبي بونتشينو في طرابلس. (الإنترنت)

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس، وناقش معه الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، فضلا عن الوضع الصحي في البلدين، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع العسكرية، إذ أشار المشري إلى إن قوات حكومة الوفاق «حققت تحولات جذرية في سير المعركة ضد.. خليفة حفتر وأن قواته باتت في حالة إنحسار كبير بالمنطقة الغربية بعد الخسائر التي لحقت به في أغلب مناطقها»، حسبما ذكرت صفحة مجلس الدولة على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وأضاف المشري أن العمليات العسكرية «مستمرة حتى يتم بسط سيادة الدولة في كامل التراب الليبي». 

وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل مكافحة فيروس كورونا في كل من إيطاليا وليبيا، والإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛ خاصة أن إيطاليا واحدة من كبرى الدول المتضررة بشكل كبير من الوباء. 

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