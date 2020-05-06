1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 02:07 مساء
مصرف ليبيا المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المصرف المركزي إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة بين الأول من يناير و30 أبريل الماضي بلغ 1.67 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ جرى تغطيته من احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان الإيراد والإنفاق في الفترة نفسها، والصادر اليوم الأربعاء، أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي بلغ 3.5 مليار دولار في حين وصل إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة إلى 5.17 مليار دولار.

وعن الإيرادات النفطية أشار المصرف المركزي إلى أن إجماليها وصل إلى أربعة مليارات و849 مليون دينار، منها 2.87 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019، ومبلغ مليار و978 مليار دينار حصيلة صادرات نفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل.

وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي، في أرقام حديثة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
عقيلة صالح يناقش مبادرته لحل الأزمة الليبية مع أكاديميين من الجبل الأخضر والقبة
ليبيا
بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب...
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كارينا رادشينكو.. «طبيبة المشردين» تتحدى كورونا