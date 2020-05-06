«المركزي»: 653 مليون دينار عجزا في الإيرادات السيادية من يناير حتى أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 01:55 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، وجود عجز في الإيرادات السيادية يقدر بمبلغ 653 مليون دينار، للفترة من يناير وحتى 30 أبريل الماضي.

وآوضح البيان أن العجز في تلك الإيرادات يتمثل في الضرائب التي لم تحصل بواقع 264 مليون دينار، ومن الجمارك بنحو 98 مليون دينار، بالإضافة إلى عجز في إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية تصل إلى 58 مليون دينار فضلاً عن عدم تحصيل أي إيراد من الاتصالات عن الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي وقيمتها 133 مليون دينار، مع الإشارة إلى 228 مليون دينار إيرادات اتصالات مستحقة عن العام 2019.

ونبه المصرف المركزي في بيانه إلى تدني المبالغ المحصلة من الإيرادات السيادية غير النفطية، ودعا الجهات ذات العلاقة إلى تحسين سبل جبايتها وتحصيلها.

وعن الإيرادات النفطية أشار المصرف المركزي إلى أن إجماليها وصل إلى 4 مليارات و 849 مليون دينار، منها 2.87 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019، ومبلغ مليار واحد و978 مليار دينار حصيلة صادرات نفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
عقيلة صالح يناقش مبادرته لحل الأزمة الليبية مع أكاديميين من الجبل الأخضر والقبة
ليبيا
بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب...
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كارينا رادشينكو.. «طبيبة المشردين» تتحدى كورونا