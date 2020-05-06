وفاة اثنين من جهاز حرس المنشآت في انفجار سيارة ذخيرة بحقل مسلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:11 صباحا
وصول الحالات المتضررة من انفجار سيارة الذخيرة التابعة لحرس المنشآت خارج حقل مسلة إلى المستشفى. (الإنترنت)

توفي اثنان من عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية نتيجة انفجار سيارة ذخيرة تابعة للجهاز خارج موقع حقل مسلة النفطي، مساء أمس الثلاثاء.

وأوضح المكتب الإعلامي لحقل مسلة وماجد: فريق الإطفاء تمكن من إطفاء الحريق الذي نتج منه وفاة اثنين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم في حالة صحية خطيرة، حسب صفحة الحقل على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

بدوره، استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جالو المركزي منتصف ليلة أمس الثلاثاء حالتي الوفاة والحالات المصابة بـ«إصابات بالغة»، قادمين من حقل المسلة، التابع لشركة الخليج العربي جنوب مدينة جالو، وفق صفحة حقل السرير النفطي.

وشرع قسم الطوارئ فور وصول الحالات باتخاذ الإجراءات اللازمة واستقبال الحالات وتقديم الخدمات الطبية العاجلة.

فريق الإطفاء يحاول إخماد الحريق. (الإنترنت)
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