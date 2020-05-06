زليتن تتسلم معدات طبية لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:08 صباحا
سيارة محملة بمعدات طبية مقدمة إلى زليتن، 6 مايو 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

استقبل المجلس البلدي زليتن معدات وأجهزة طبية لدعم جهود القطاع الصحي بالبلدية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستخصص تلك الشحنة لمستشفى ادواو القروي «الذي عانى نقصا في المعدات الطبية»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واستعدت البلدية لمكافحة الوباء بإقامة مركز عزل جديد بالبلدية، إضافة إلى مستشفى ميداني داخل المدينة، حيث انتهت جميع تلك التجهيزات في 21 أبريل الماضي.

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كما أعدت قسم العزل في مستشفى زليتن التعليمي بدعم من وزارة الصحة في حكومة الوفاق، وذلك لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

وفي 6 أبريل الجاري، سلمت وزارة الصحة أجهزة ومعدات طبية إلى مستشفى زليتن، تشمل أجهزة تنفس صناعي، ضمن خطة مكافحة جائحة فيروس «كورونا».

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