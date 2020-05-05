بالصور.. وصول 240 مواطنا ليبيا من العالقين بتركيا إلى مطار مصراتة

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

وصل إلى مطار مصراتة الدولي عدد من المواطنين الليبيين العالقين بتركيا، بلغ عددهم حوالي 240 شخصا.

وفور وصولهم جرى استكمال كافة الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

فيما أشرف على وصول المواطنين الليبيين، عدد من أعضاء إدارة الخدمات الصحية ولجنة مصراتة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا، وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية.

يشار إلى أن عدد العالقين في الخارج وصل إلى حوالي 15 الف مواطنا، ومن المنتظر استكمال وصول باقي الرحلات تباعا وسط خطة تنفذها اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا.

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)

وصول مواطنين ليبيين من العالقين بتركيا. 5 مايو 2020. (بوابة الوسط)