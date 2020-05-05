مصدر: وصول أول طائرة قادمة من تركيا إلى مطار مصراتة تنقل عالقين ليبيين

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية. (الإنترنت)

كشف مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط»، عن وصول أول طائرة إلى مطار مصراتة قادمة من تركيا تنقل عالقين ليبيين.

وأمس الإثنين، قال وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات، إن أولى رحلات عودة العالقين الليبيين بالخارج ستبدأ من صباح اليوم الثلاثاء عبر مطار مصراتة الدولي، مضيفا أن أولى رحلات العودة ستكون على تمام الساعة السابعة صباحا بواقع رحلتين, إحداهما لشركة الخطوط الليبية والأخرى لشركة الخطوط الأفريقية, بواقع 340 مواطنا ليبيا.

وأضاف بوشكيوات، في تصريح إلى مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عمليات نقل المواطنين من تركيا إلى ليبيا تستغرق خمسة أيام, ويليها فورا إعادة الليبيين العالقين بتونس ثم من مصر.

وأشار إلى أن هذه هي الآلية التي ستتبع مع باقي العالقين في المغرب ودول الاتحاد الأوروبي, وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والتأكد من سلامتهم الصحية واجتيازهم فترة الحجر الصحي.