«الطب الميداني»: سحب عينات تحليل كورونا من جرحى «بركان الغضب» في ألمانيا قبل عودتهم لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 10:52 مساء
أخذ عينات تحليل فيروس كورونا من جرحى «عملية بركان الغضب» بألمانيا, (مركز الطب والدعم الميداني)

قال مركز الطب والدعم الميداني إن لجنة الجرحى التابعة للمركز في ألمانيا، قامت منذ 30 أبريل الماضي، بمتابعة عملية أخذ عينات تحليل فيروس كورونا قبل الدخول في الحجر الصحي لجرحى «عملية بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق، والجالية المقيمة بدولة ألمانيا، قبيل بدء برنامج رحلات العودة إلى أرض الوطن الذي أعدته اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمركز اليوم، يأتي الإجراء بناء على تعليمات مدير مركز طب الميداني والدعم، بشأن أخذ التدابير اللازمة لـ«وقاية وحماية جرحى بركان الغضب» من تفشي وباء كورونا المستجد بالساحات العلاجية بالخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل آمر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية أسامة امسيك، في هجوم صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت العملية إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عشر آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل مَن فيها من العناصر التابعة للقيادة العامة، بينهم امسيك، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا
ليبيا
في ذكرى وفاته.. «الوسط» تعيد نشر حوار «الجليس» مع أحمد إبراهيم الفقيه (2/1)
ثقافة وفن
بينهم 4 نساء.. إصابة 6 أشخاص في اصطدام 5 سيارات بطرابلس قبل الإفطار
ليبيا
«الصحة العالمية»: واشنطن لم تقدم أي أدلة بأن مصدر «كورونا» هو مختبر بمدينة ووهان
دولى
المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» إلى 23 حالة
ليبيا
«فيفا» يعلن الاستثناء الذي طال انتظاره
رياضة عالمية
بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تعتبر ليبيا في مرحلة أولى من وباء «كورونا» وتحذر من «شعور زائف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الرقابة على الأغذية» يكشف حقيقة «الدلاع المسمم»