«الطب الميداني»: سحب عينات تحليل كورونا من جرحى «بركان الغضب» في ألمانيا قبل عودتهم لليبيا

أخذ عينات تحليل فيروس كورونا من جرحى «عملية بركان الغضب» بألمانيا, (مركز الطب والدعم الميداني)

قال مركز الطب والدعم الميداني إن لجنة الجرحى التابعة للمركز في ألمانيا، قامت منذ 30 أبريل الماضي، بمتابعة عملية أخذ عينات تحليل فيروس كورونا قبل الدخول في الحجر الصحي لجرحى «عملية بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق، والجالية المقيمة بدولة ألمانيا، قبيل بدء برنامج رحلات العودة إلى أرض الوطن الذي أعدته اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

وبحسب بيان للمركز اليوم، يأتي الإجراء بناء على تعليمات مدير مركز طب الميداني والدعم، بشأن أخذ التدابير اللازمة لـ«وقاية وحماية جرحى بركان الغضب» من تفشي وباء كورونا المستجد بالساحات العلاجية بالخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل آمر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية أسامة امسيك، في هجوم صباح اليوم الثلاثاء.

وأشارت العملية إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عشر آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل مَن فيها من العناصر التابعة للقيادة العامة، بينهم امسيك، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.