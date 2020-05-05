انتهاء عملية تجهيز مقر العزل الصحي بسبها

مقر العزل الصحي بسبها, (بوابة الوسط)

انتهت عملية تجهيز مقر العزل الصحي بسبها، الذي سيكون المقر الرئيسي حال اكتشاف إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

قال مدير مقر العزل الصحي، الدكتور علي السعيدي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المقر يحتوي على قاطع رجال وآخر للنساء مع منظومة مراقبة، وكذلك بعض أجهزة التنفس وجهاز أشعة إلى جانب أسرة للعناية الفائقة وأجهزة مراقبة المريض، فيما يسع المقر لستين سريرا منها عشرة أسرة للعناية الفائقة.

وأضاف علي غيث أحد المتطوعين بالعمل فى العزل الصحي إلى «بوابة الوسط»، أن عدد المتطوعين من العناصر الطبية يبلغ خمسين متطوعا، مقسمين على ورديتين صباحية ومسائية مع وجود دكتور رئيسي في كل وردية، مضيفا أن جميع العناصر الطبية تلقت دورات على كيفية التعامل مع أي إصابة بفيروس «كورونا».

.يشار إلى أن مقر العزل الصحي بسبها تابع لجامعة سبها، وهو بيت البركولي بنات بعدما قررت الجامعة تخصيصه مقرا للعزل الصحي في سبها.

مقر العزل الصحي بسبها, (بوابة الوسط)

مقر العزل الصحي بسبها, (بوابة الوسط)

مقر العزل الصحي بسبها, (بوابة الوسط)