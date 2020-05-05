مراقب حقل السرير يتفقد مشروع محطة الكهرباء الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 04:35 مساء
مراقب حقل السرير النفطي يتفقد مشروع إنشاء محطة الكهرباء الجديدة بالحقل، 5 مايو 2020. (شركة «أجوكو»)

تفقد مراقب حقل السرير النفطي، بشير شلوف، خلال الأيام الماضية، مشروع إنشاء محطة الكهرباء الجديدة بحقل السرير، للوقوف على المشكلات التي تعترض تنفيذ المشروع والعمل على تذليلها.

وأثنى شلوف خلال الزيارة التي رافقه فيها منسق الشؤون الفنية، علي الأمين، ومنسق الصيانة، الصالحين الشوشان، على مجهودات لجنة الإشراف على تنفيذ المشروع، وعلى رأسهم أكرم المشيطي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» على موقع «فيسبوك».

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بدوره، قدم المشيطي شرحًا مفصلًا للزوار عن الأعمال المنجزة خلال هذه الفترة، وكذلك خطة العمل خلال شهر رمضان لضمان سير العمل دون مشكلات برغم النقص الشديد فى العمالة جراء الظروف التي تمر بها البلاد.

ويبلغ إنتاج حقل السرير نحو 225 ألف برميل يوميًّا، ويمكن زيادته إلى 300 ألف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة وحفر مزيد الآبار التطويرية. وأمس الإثنين، أعلن الحقل استمرار العمل بمشروع تركيب التوربينات الغازية الجديدة.

وقبل إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية في يناير الماضي، كان حقل السرير يضخ جزءًا من إنتاجه يقدر بنحو عشرة آلاف برميل يوميًّا إلى مصفاة السرير، وباقي الإنتاج إلى ميناء الحريقة بطبرق عبر خط قطره 34 بوصة وطوله 513 كيلومترًا. ويقدر احتياطي الحقل بنحو 45% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

جانب من تفقد مراقب حقل السرير النفطي، لمشروع إنشاء محطة الكهرباء الجديدة بالحقل، 5 مايو 2020. (شركة الخليج العربي للنفط أجوكو)
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