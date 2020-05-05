إقلاع أولى رحلات إعادة العالقين بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 02:25 مساء
جانب من تجهيز طاقم طائرة الخطوط الجوية الليبية التي تنطلق إلى مطار إسطنبول لإعادة العالقين، 5 مايو 2020. (مطار معيتقية الدولي)

أقلعت طائرة الخطوط الجوية الليبية منذ قليل، من مطار مصراتة الدولى متجهة صوب مطار إسطنبول الدولي في رحلتها الأولى لإعادة العالقين بتركيا، ومن المقرر أن تصل الطائرة إلى وجهتها في الخامسة وعشرين دقيقة مساءً.

ونشر مطار معيتقية الدولي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا تظهر تجهيز طاقم الخطوط الجوية بملابس وأحذية وأقنعة واقية من فيروس «كورونا المستجد»، إلى جانب تعقيم الطائرة المخصصة لإعادة العالقين.

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وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية أعلنت في 1 مايو الجاري، مباشرتها خلال الأسبوع الجاري تسيير رحلات استثنائية لإعادة الليبيين العالقين بالخارج، في ظل تعليق حركة الطيران من وإلى المطارات الليبية منذ منتصف مارس الماضي بسبب الاحتياطات المفروضة لمجابهة جائحة «كورونا».

وأمس الإثنين، أكد رئيس اللجنة الرباعية لمتابعة العالقين بالخارج وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور محمود التليسي، أن أولى رحلات إعادة العالقين ستبدأ، الثلاثاء، من إسطنبول حيث سيجري إعادة أول مجموعة من العالقين على متن طائرتين إلى مطار مصراتة الدولي.

جانب من تجهيز طاقم طائرة الخطوط الجوية الليبية التي تنطلق إلى مطار إسطنبول لإعادة العالقين، 5 مايو 2020. (مطار معيتقية الدولي)
جانب من تجهيز طاقم طائرة الخطوط الجوية الليبية التي تنطلق إلى مطار إسطنبول لإعادة العالقين، 5 مايو 2020. (مطار معيتقية الدولي)
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