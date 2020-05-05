الكشف على 40 عائدا من مصر إلى مدينة درنة

أثناء الكشف على العالقين العائدين من مصر إلى مدينة درنة، 5 مايو 2020. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الثلاثاء، انتهاء فريق الرصد والاستجابة الأولي بدرنة من الكشف على 40 مواطنًا من العائدين صباح الإثنين من جمهورية مصر العربية والمقيمين بمنتجع «إيمليا».



وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المواطنين الذين تم فحصهم يتبعون لثالث مجموعة من العالقين تصل إلى درنة، لافتة إلى تقديم الرعاية الصحية والوقائية اللازمة لهم من قبل فريق الرصد درنة.

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ويتوالى وصول العالقين في مصر إلى مناطق سيطرة الحكومة الموقتة، فخلال الأسبوع الماضي أعلن مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق، عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا»، عبدالمنعم أسويكر، وصول أكثر من 400 مواطن ليبي من العالقين بمصر، فيما أشارت مديرية أمن شحات إلى وصول الدفعة الدفعة الثانية من أبناء المدينة العالقين بمصر إلى منفذ امساعد البري.

إلى ذلك، جهزت إدارة الخدمات الصحية بنغازي نقاط المراقبة بمواقع الحجر الصحي، التي ستستقبل العالقين القادمين من مصر، إذ تصل رحلتهم اليوم الثلاثاء.

وكان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وجه في 14 أبريل الماضي، جميع اللجان المكلفة لمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد سرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى أرض الوطن قبل حلول شهر رمضان.

أثناء الكشف على العالقين العائدين من مصر إلى مدينة درنة، 5 مايو 2020. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)

أثناء الكشف على العالقين العائدين من مصر إلى مدينة درنة، 5 مايو 2020. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)