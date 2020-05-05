«مكافحة الأمراض» يضع دليلا لوقاية أطقم الطائرات من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 09:46 صباحا
إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة، (أرشيفية: صفحة المطار على فيسبوك)

أعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض دليلا يحوي مجموعة من التعليمات والتوصيات للحفاظ على سلامة أطقم الطائرات خلال الرحلات، وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المركز إلى ضرورة تفادي الازدحام عبر تقسيم الركاب إلى مجموعات خلال صعودهم للطائرة، حسب الدليل الذي نشرته صفحة مطار معيتيقة الدولي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وحسب الدليل، يسمح للمسافر أن يحمل حقيبة يد خاصة بأغذية الأطفال والرضع والأدوية الخاصة والتي يمكن احتياجها خلال الرحلة، كما يمكنه حمل حقيبة يد خاصة بجهاز «لاب توب»، وحقيبة صغيرة للسيدات أو التي تحفظ الأموال والأوراق المهمة.

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ويلتزم المسافرون بعد الإقلاع بمقاعدهم وعدم التحرك أو تغيير الكرسي، وطلب إذن الضيافة بالطائرة عند الذهاب لدورة المياه لتجنب الزحام في الممر، وفق الدليل، كما لفتت إدارة المطار إلى أنه لن تقدم أي وجبات خلال الرحلة عدا قنينة ماء موجودة على كل كرسي.

وسبق أن قدم مركز مكافحة الأمراض مجموعة من الإرشادات العامة للعائدين من السفر، وهي ضرورة ملء النموذج الصحي المخصص لمساعدة المركز على تتبع الحالة الصحية لهم، والالتزام بالحجر المنزلي، ومنع الزيارات العائلية والأصدقاء، والمداومة على غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامات عند التجول، وفي حال الشعور بأي أعراض كارتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال، طالب بضرورة التواصل معه على الرقم 195.

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