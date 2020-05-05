رئيس بلدية طبرق يحذر أصحاب المقاهي من فتح محلاتهم أو استقبال الزبائن

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 05 مايو 2020, 02:00 صباحا
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، أصحاب المقاهي بكافة أنواعها من فتح أو استقبال الزبائن بأي شكل من الأشكال، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن المجلس التسييري لاحظ عدم التزام أغلب المحلات بقرار الحظر وخاصة المقاهي التي تستقبل الزبائن، ضاربين قرار الحظر عِوَض الحائط.

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وأضاف المكتب، أن رجال الأمن سيباشرون الحملة المكثفة والمرور على المقاهي في كل الأحياء وما تمثله هذه المقاهي من خطورة بوجود العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية وإقفالها بشكل نهائي.

وتابع المكتب، أن انتشار مقاهي الأرجيلة وغيرها من التجمعات والاختلاط يتسبب في نقل الأمراض وتهديد المدينة والمنطقة بأكملها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون والتقيد بالتعليمات.

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