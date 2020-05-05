الثني يبحث مقترح تغذية بلديات «المرج والأبيار والمليطانية» بمياه النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 01:55 صباحا
الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي, 4 مايو 2020. (الحكومة الموقتة)

ناقش رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، الإثنين، مقترح تغذية بلديات (المرج - الابيار - المليطانية) بمياه مشروع النهر الصناعي.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة الإثنين، بحث الثني خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، آليات تنفيذ المشروع بما ينهي مشكلة شح مياه الشرب في تلك البلديات بعد ربطها بالمنظومة.

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وقرر الثني عقد اجتماع موسع بالخصوص يضم أعضاء مجلس النواب عن تلك البلديات، ووزير الحكم المحلي إضافة إلى رؤساء المجالس البلدية للبلديات المعنية.

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