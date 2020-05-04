ديوان المحاسبة: مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض خطفت مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 10:58 مساء
شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

قال ديوان المحاسبة في بيان مساء اليوم الاثنين، إن «مجموعة تابعة لمكتب وزير الداخلية المفوض» بحكومة الوفاق فتحي باشاغا «خطفت وأخفت قسريا مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام بالديوان، رضا قرقاب» صباح اليوم.

 وأضاف الديوان في بيان إن «الغرض من ذلك منعه (قرقاب) وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية في انتهاك صارخ للقانون الذي منحه حصانة قانونية وفقاً للمادة 38 من القانون رقم 19 لسنة 2013م».

ودان ديوان المحاسبة في البيان «وبأشد عبارات الاستهجان عملية الخطف والاحتجاز القسري»، متأسفا «أن تكون الجهة التي أوكل لها المجتمع تنفيذ القانون وحمايته أن تكون هي المنتهكة له».

ونبه ديوان المحاسبة في ختام البيان إلى «أن هذا التصرف يعد جريمة يعاقب عليها القانون»، داعيا «إلى سرعة الإفراج عنه (رضا قرقاب) دون أي قيد أو شرط».

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