صور.. وصول عائلات عالقة بمصر إلى بلدية البريقة ودخولهم الحجر بجامعة النجم الساطع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 11:20 مساء
عائلات عالقة بمصر تصل إلى بلدية البريقة, 4 مايو 2020. (المركز الإعلامي لبلدية البريقة)

وصلت العائلات الليبية التي كانت عالقة بمصر من القاطنين ببلدية البريقة وضواحيها، إلى البلدية، بعدما تم نقلهم من منفذ السلوم.

ونشر المكتب الإعلامي لبلدية البريقة، صورا للعائدين من الخارج  مساء الأحد، لافتا إلى توفير إقامة لهم بجامعة النجم الساطع لمدة 14 يوما، وهي فترة الحظر المفروضة على كل الوافدين من خارج البلاد.

وبحسب بيان للمكتب، فإن عميد بلدية البريقة أ.ناصر عطية بوخمادة، ومدير أمن مديرية الهلال النفطي عقيد ايهاب الكزة وأعضاء اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة فايروس كورونا، كانوا رفقة العائلات الليبية خلال رحلة العودة إلى البلدية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس حكماء وأعيان بلدي البريقة العمدة فرج بووازنة ومدير إدارة الخدمات الصحية البريقة بوبكر بالقاسم وعضو اللجنة الطبية الاستشارية البريقة د.محمد المشيطي.

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